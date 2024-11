Logitech MX Anywhere 2S disintegra i cavi e il prezzo al Black Friday

Liberati di tutti i cavi sulla scrivania con mouse wireless di ultima generazione. Logitech MX Anywhere 2S è uno dei più ambiti sul mercato perché ti offre una performance eccezionale grazie al suo sensore multisuperficie che non si blocca mai. Collegalo fino a tre dispositivi in contemporanea e godi di un’esperienza completamente libera. Puoi acquistarlo soli 39,99€ su Amazon con uno sconto del 60% legato a Black Friday 2024, non farti scappare questa occasione.

Logitech MX Anywhere 2S, il mouse wireless che tutti dovrebbero avere

Ideale per qualunque utilizzo, Logitech MX Anywhere 2S è il mouse wireless da abbinare ai tuoi dispositivi da utilizzare in modo confortevole e senza limiti. Si collega ai tuoi prodotti sfruttando il Bluetooth e questo lo rende compatibile con qualsiasi sistema, naturalmente anche Mac OS e Windows.

Grazie alla tecnologia multi-dispositivo, puoi connetterlo a tre prodotti in contemporanea passando da uno all’altro in modo rapido e naturale.

Ma veniamo al dunque, il mouse che ti sto suggerendo ha un sensore avanzato multisuperficie. Questo significa che non solo funziona alla grande su un tappetino, ma se tu hai una scrivania in vetro, ad esempio, o non ami utilizzare i suddetti poi comunque godere di un’esperienza fluida e senza intoppi. I DPI sono regolabili fino a un livello massimo di 4000.

Hai dei tasti aggiuntivi da poter personalizzare attraverso il software di Logitech, una batteria che ti assicura fino a 70 giorni di autonomia con una carica e la la rotellina di scorrimento che funziona in modalità rapida.

A soli 39,99€ su Amazon, Logitech MX Anywhere 2S è uno dei migliori mouse bluetooth che potresti mai acquistare. Approfitta immediatamente dello sconto del 60% per portarlo a casa a pochissimo grazie al Black Friday 2024.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.