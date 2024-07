Logitech MX: il mouse verticale wireless in sconto a metà prezzo (-50%)

Oggi su Amazon è attivo un importante 50% di sconto su Logitech MX, il mouse verticale wireless ed ergonomico che rivoluzionerà il modo in cui lavori alla scrivania. Puoi acquistarlo quindi a soli 62,19 euro invece di 124,99, con spedizione Prime e consegna immediata.

Logitech MX: le caratteristiche del mouse verticale

La caratteristica principale di questo mouse è il suo angolo esclusivo di 57°, che riduce la pressione sul polso e l’affaticamento muscolare, mentre il pollice riposa comodamente sul supporto. Approvato da esperti, è stato testato da ergonomisti con l’88% dei pareri positivi.

Non mancano poi le prestazioni: il tracciamento ottico avanzato con un sensore ad alta precisione 4K DPI riduce di quattro volte il movimento della mano rispetto a un mouse tradizionale da 1000 DPI. La velocità è inoltre regolabile tramite un apposito pulsante dedicato.

Le funzionalità Easy-Switch e Flow ti permettono di controllare più computer contemporaneamente, sia su Windows che su Mac. Puoi personalizzare i pulsanti, impostare applicazioni e regolare la velocità del cursore con Logitech Options.

Con una carica completa, il Logitech MX può funzionare fino a quattro mesi: in ogni caso, la ricarica avviene via USB-C e ti basta un minuto per avere già tre ore di utilizzo.

Versatile e compatibile con iPadOS 13.1 o successivo, Windows 8 o successivo e macOS 10.13 o successivo, questo mouse si adatta a qualsiasi dispositivo tu stia usando: approfitta del 50% di sconto e acquistalo a soli 62,19 euro invece di 124,99.