Logitech MX Ink, lo stilo per disegnare in 3D su Meta Quest

Logitech ha annunciato ufficialmente MX Ink, il primo accessorio per la realtà mista dell’azienda, progettato per i visori Meta Quest 2 e Quest 3. Questo innovativo stilo offre agli artisti un’alternativa più naturale ai controller di Quest per la creazione di contenuti, consentendo loro di sperimentare la sensazione di utilizzare una matita o un pennello in un ambiente di realtà mista.

Un’interfaccia più naturale per la creazione di contenuti

Nonostante l’accuratezza del tracciamento e le prestazioni a bassa latenza dei controller nativi di Meta Quest abbiano contribuito a posizionare i visori come qualcosa di più di un semplice dispositivo di gioco o di consumo multimediale, i controller non sempre offrono l’interfaccia migliore per la creazione di contenuti. Per molti artisti, uno stilo rappresenta uno strumento preferibile rispetto a un mouse o a periferiche progettate principalmente per il gioco. È proprio per questo motivo che Logitech ha deciso di portare lo stilo nella terza dimensione con MX Ink.

Caratteristiche e funzionalità di MX Ink

MX Ink, più pesante delle stilo che Logitech vende per i dispositivi tablet, può essere utilizzato come uno stilo tradizionale per la creazione di contenuti 2D in un ambiente di realtà mista. Tra le sue caratteristiche principali si annoverano punte sensibili alla pressione intercambiabili e pulsanti multipli che possono essere riprogrammati nell’app nativa delle impostazioni di Quest.

Inoltre, lo stilo presenta un tracciamento 6DoF nello spazio 3D, simile a quello dei controller nativi del Quest, un feedback aptico e un pulsante principale sensibile alla pressione, che consente agli artisti di disegnare o manipolare in modo naturale modelli o oggetti nello spazio 3D.

Autonomia e ricarica dello stilo

Logitech promette un’autonomia fino a sette ore per MX Ink, che può essere ricaricato sia tramite la porta USB-C integrata sia attraverso l’MX Inkwell Charging Dock, un accessorio opzionale che consente di inserire lo stilo per avviare la ricarica. Il prezzo del dock non è stato ancora rivelato.

Compatibilità con le applicazioni Meta Quest

Logitech ha già annunciato la compatibilità di MX Ink con molte applicazioni Meta Quest, tra cui Adobe Substance 3D Modeler, Open Brush, Gravity Sketch e Realize Medical. Tuttavia, è importante notare che il nuovo stilo non supporterà il più potente Meta Quest Pro, che non è nemmeno elencato come compatibile nella pagina del prodotto.

Disponibilità e prezzo

Sebbene Logitech non abbia fornito una data di uscita precisa per MX Ink, ha promesso che sarà disponibile “entro la fine dell’anno” al prezzo di 129,99 dollari. Lo stilo sarà venduto attraverso Logitech, Meta e Amazon.