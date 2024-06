Update Meta Quest 3: pass-through migliorato e altre novità

Meta ha recentemente rilasciato l’aggiornamento Quest v66, che introduce una serie di miglioramenti e nuove funzionalità per i visori Quest 3. L’update promette di offrire un’esperienza di realtà virtuale ancora più immersiva e coinvolgente, grazie a una significativa riduzione della distorsione del passthrough e a una serie di altre novità.

Riduzione della distorsione del passthrough: un passo avanti nella realtà mista

Una delle modifiche più significative introdotte dall’aggiornamento v66 riguarda il miglioramento del passthrough di Quest 3. Meta afferma che l’aggiornamento riduce in modo sostanziale le distorsioni del passthrough e migliora l’allineamento delle mani, rendendo l’esperienza di realtà mista più fluida e naturale.

Questo è un passo importante per Quest 3, che Meta ha commercializzato come il primo visore mainstream per la realtà mista. La riduzione della distorsione, criticata in precedenza, rappresenta un significativo progresso verso il raggiungimento di questo obiettivo.

L’audio di sottofondo e la modalità Sleep

L’aggiornamento v66 introduce anche una serie di nuove funzionalità che consentono agli utenti di personalizzare ulteriormente la propria esperienza VR. Tra queste, spicca l’audio di sottofondo, che permette di ascoltare musica o altri contenuti audio mentre si è immersi in un’applicazione VR.

Inoltre, è stata introdotta un’opzione sperimentale che sostituisce i gesti del menu di tracciamento della mano con pulsanti sul polso, offrendo un’alternativa per l’interazione con l’interfaccia utente.

L’update v66 porta con sé anche una serie di miglioramenti volti a semplificare l’utilizzo e la gestione delle applicazioni su Quest. La nuova modalità Sleep consente di scaricare gli aggiornamenti mentre il visore non è in uso, senza compromettere significativamente la durata della batteria.

Inoltre, gli utenti avranno ora la possibilità di nascondere le app nella libreria del visore, una funzione a lungo richiesta che permette di mantenere organizzata e ordinata la propria collezione di applicazioni.

Distribuzione graduale dell’aggiornamento

Come di consueto, l’aggiornamento Quest v66 viene distribuito gradualmente agli utenti. Ciò significa che potrebbero essere necessari alcuni giorni o anche più di una settimana prima che tutti i visori ricevano l’update.

Inoltre, Meta sottolinea che alcune modifiche, come il miglioramento del passthrough, avverranno in modo incrementale come aggiornamenti secondari, quindi l’arrivo della v66 non implica automaticamente l’immediata disponibilità di tutte le novità.