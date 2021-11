Logitech MX Keys Mini: compatta ma perfetta (-17%)

La Logitech MX Keys Mini è una tastiera perfetta se sei in cerca di un prodotto di qualità ma dalle dimensioni ridotte. Questa versione altro non è che la sorella minore della MX Keys classica ed è una delle ultime uscite sul mercato. In promozione su Amazon grazie al Black Friday 2021 diventa tua con soli 95,98€. Il ribasso del 17% ti permette di acquistarla a buon mercato e di amarla dal primo momento.

Infatti la ricevi in quattro e quattr'otto con le spedizioni rapide e gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard.

Logitech MX Keys Mini: tutto quello che ti serve, ovunque

Metti che hai un tablet o una scrivania un po' più piccola del dovuto e una classica tastiera ti occupa tutto lo spazio. Metti che sei alla ricerca di un prodotto di qualità e che non possa mai deluderti. Metti che è arrivata sul mercato la Logitech MX Keys Mini ed è pazzesca. Non è forse un segno del destino?

Questa spaziale versione ridotta della più classica MX non ti fa mancare nulla e poi è compatibile con MacOS, iOS, Windows, Linux e Android per il massimo del comfort. La colleghi al dispositivo a cui vuoi abbinarla mediante Bluetooth e tac: il gioco è fatto. La utilizzi senza problemi e non ti preoccupi neanche di pile e batterie dal momento che è ricaricabile mediante un semplice cavo USB-C.

Con layout QWERTY italiano digiti una bellezza anche al buio dal momento che è integrato un sistema di retroilluminazione. E se vuoi passi da un dispositivo all'altro in semplicità creando un unico flusso di lavoro eccezionale.

Che fai, non segui il destino? Acquista subito la tua Logitech MX Keys Mini su Amazon a soli 95,98€.