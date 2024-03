Logitech MX Keys: tastiera bluetooth compatta in MEGA SCONTO (-42%)

Logitech MX Keys Mini è una tastiera bluetooth compatta e retroilluminata, compatibile sia con PC che con Mac, che oggi puoi acquistare su Amazon con un fantastico sconto del 42%: il prezzo in offerta è infatti di soli 74,95 euro invece di 129. Un ottimo affare per un prodotto minimal, elegante e ricco di funzionalità.

Logitech MX Keys Mini in offerta: le caratteristiche

La Logitech MX Keys Mini è progettata per offrirti una digitazione precisa e confortevole. I tasti leggermente concavi si adattano perfettamente alla forma delle tue dita, offrendo un’esperienza di digitazione senza sforzo. Grazie alla presenza dei tasti intelligenti, tra cui dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji, hai tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare in modo efficiente.

Il formato mini della tastiera la rende estremamente portatile, perfetta da portare ovunque tu vada. Il design minimalista e ergonomico assicura una precisione senza pari sulla superficie di lavoro.

L’illuminazione intelligente si attiva automaticamente quando le dita si avvicinano ai tasti, garantendo una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, l’intensità della retroilluminazione si adatta automaticamente alle condizioni di luce circostanti.

La tastiera MX Keys Mini è progettata per la massima flessibilità. Puoi connetterla facilmente a un massimo di 3 dispositivi tramite Bluetooth Low Energy e passare senza problemi da un dispositivo all’altro con un semplice tocco.

Infine, la tastiera è dotata di una porta USB-C per la ricarica, garantendo una lunga durata della batteria. Con una carica completa, la tastiera può durare fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva o fino a 5 mesi senza retroilluminazione. Il prezzo in offerta di 74,95 euro invece di 129 è insomma un vero affare.