Logitech MX Keys è la tastiera definitiva per chi ama scrivere (-43€)

Quando si parla di migliori tastiere per computer e dispositivi vari la prima che a venire in mente è la tastiera Logitech MX Keys. Si tratta di una vera e propria opera d’arte, amata da chi fa della scrittura la sua vita o deve lavorare parecchio digitando. Al prezzo ora disponibile su Amazon è un vero affare. Sbrigati ad acquistarla a soli 91,90 euro, invece di 134,99 euro. Risparmi ben 43 euro.

Sappi che puoi anche optare per la sua gemella più compatta. Infatti, su Amazon trovi anche in offerta la tastiera Logitech Mx Keys Mini. Acquistala subito a soli 84,99 euro, invece di 129 euro. Portala a casa o in ufficio prima che finisca. Le sue dimensioni ti permettono anche di portarla con te più facilmente.

Logitech MX Keys è un’ottima tastiera che rende il tuo lavoro più produttivo

Scopri quanto è utile la tastiera Logitech MX Keys. La sua struttura è stata realizzata per offrire una comodità unica in scrittura. Digitare sui suoi tasti è un piacere. Sono scorrevoli e la loro reattività è praticamente perfetta. Inoltre, la loro forma leggermente concava garantisce meno errori di battitura e più velocità. Ottimizzerai tempi e prestazioni con questo dispositivo veramente vincente.

Anche il suo design è azzeccatissimo. Puoi collocarla sulla tua scrivania e stai certo che farai un figurone. Essendo retroilluminata puoi anche lavorare con le luci soffuse concentrandoti solo su quello che stai facendo. Inoltre è completamente programmabile e puoi collegarla fino a 3 dispositivi Bluetooth o in modalità Wireless. Mettila subito nel carrello a soli 91 euro.

Se invece hai poco spazio o ti piace avere una tastiera più compatta, in offerta c’è anche la Logitech MX Keys Mini. Acquistala sempre su Amazon a soli 84,99 euro, invece di 129 euro. Stessa tecnologia, identiche performance, ma dimensioni più ridotte.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime.

