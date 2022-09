Logitech MX Keys: la tastiera perfetta a un prezzo BOMBA su Amazon

Logitech MX Keys è la migliore tastiera sul mercato. Perfetta per un uso quotidiano e intensivo, non sbaglia un colpo. Oggi l’acquisti a un prezzo bomba su Amazon. Mettila nel carrello a soli 84,90 euro, invece di 134,99 euro.

Con questo ordine risparmi ben 50 euro grazie al super sconto del 37%. Inoltre, con il programma Prime non solo hai questo prezzo esclusivo, ma anche consegna e reso gratuiti. Perciò iscriviti subito ad Amazon Prime e attiva la prova gratuita di 30 giorni. Avrai anche accesso a Prime Video, per film e serie TV, oltre ad Amazon Music e Audible.

Con Logitech MX Keys hai una tastiera incredibile. Retroilluminata, migliorerà notevolmente la tua digitazione. Le tue dita ti ringrazieranno e anche i testi conterranno sicuramente meno errori. Tra l’altro potrai decidere di collegarla Bluetooth o Wireless con il supporto USB.

Logitech MX Keys: una tastiera con i superpoteri

Logitech MX Keys è la tastiera con i superpoteri. Elegante e minimal, riesce a ottimizzare gli spazi non rinunciando al tastierino numerico molto pratico. Acquistala in offerta su Amazon a soli 84,90 euro, invece di 134,99 euro.

Realizzata per fornirti la massima efficienza, stabilità e precisione, non ti deluderà affatto. Ogni tasto è stato creato per le tue dita. La forma leggermente concava si adatta alla digitazione offrendo un feedback piacevole e soddisfacente, indipendentemente dal punto di pressione del dito.

Perfetta per Mac, potrai gestire tranquillamente tutte le funzionalità come se fosse la sua tastiera originale. Inoltre, grazie all’app Logi Options+ potrai anche decidere le funzioni da destinare ad alcuni tasti così da ottimizzare e velocizzare ancora di più il tuo lavoro.

Non perdere questa preziosa occasione. Afferra al volo l’offerta che Amazon ha riservato per te. Acquista la tastiera Logitech MX Keys a soli 84,90 euro, invece di 134,99 euro. Resterai stupito dalla sua comodità e silenziosità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.