Logitech MX Master 3S: crolla il prezzo del mouse più desiderato

C’è un mouse che è tra i più desiderati al mondo. Non è un mistero, basta nominare Logitech MX Master 3S per vedere apparire occhi a cuoricino a destra e a sinistra. C’è una ragione se questo modello è così amato e beh, una volta che lo provi, la capisci istantaneamente. Se vuoi provare questo brio, oggi è la giornata perfetta. Puoi acquistarlo a soli €83,99 su Amazon con uno sconto del 38% che rende il prezzo super conveniente, non perdere neanche un secondo.

Logitech MX Master 3S, perché acquistare questo Mouse?

Ci sono tantissimi mouse sul commercio ma se vuoi un prodotto che sia senza fili e che abbia delle prestazioni di valore eccellente, Logitech MX Master 3S è perfetto praticamente su qualunque sistema operativo lo colleghi. Anzitutto ti faccio notare che puoi connetterlo ai tuoi prodotti sia tramite Bluetooth che ricevitore micro USB, in termini di compatibilità non ci sono limitazioni visto che sia su Windows che Linux, Chrome che Mac OS funziona alla perfezione.

Hai a disposizione un design completamente ergonomico che accompagna il palmo della tua mano in tutte le azioni. Con tasti aggiuntivi che puoi programmare a tuo piacimento puoi gestire varie opzioni in modo facile e intuitivo. Sempre regolabile e il sensore che può essere impostato su un massimo di 8000 DPI o su un livello che più ti aggrada.

Iper silenzioso e con scorrimento magspeed, questo modello proposto da Logitech è un vero e proprio gioiello. Pensa che tra le sue caratteristiche c’è anche il controllo Flow. Cos’è? In poche parole puoi lavorare su più computer o dispositivi in modo fluido e passando da uno all’altro in automatico.

Concludo dicendoti che questo modello è completamente ricaricabile tramite USB C e ti offre un’autonomia di 70 giorni con una sola carica.

A soli 83,99€ su Amazon, Logitech MX Master 3S è il mouse ideale da acquistare. Collegati al volo per approfittare dello sconto del 38% e aggiungere questo pezzo da 90 al tuo carrello.

