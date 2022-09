Logitech MX Master 3S al minimo storico: adesso a 90€ su Amazon

Risparmia il 30% dal suo prezzo originale e portati a casa il miglior mouse della storia. Acquista Logitech MX Master 3S a soli 90,99 euro, invece di 134,99 euro. Si tratta di uno sconto pazzesco che lo porta al suo minimo storico.

Logitech MX Master 3S è un signor mouse. La sua tecnologia di nuova generazione garantisce prestazioni di utilizzo ai massimi livelli. Lo scorrimento è ultraveloce e possibile su qualsiasi superficie, anche sul vetro. Inoltre, i suoi clic sono più silenziosi che mai.

Logitech MX Master 3S: prestazioni top a un prezzo down

Amazon ti sta facendo un enorme regalo. Acquista il nuovo Logitech MX Master 3S a soli 90,99 euro, invece di 134,99 euro. Risparmi 44 euro su questo ordine e la spedizione, così come il reso, è gratuita. In più sei coperto dalla garanzia clienti Amazon.

Potrai personalizzarlo come vuoi destinando ad ogni pulsante un comando, così da ottimizzare i flussi di lavoro con profili specifici per app. Tutto questo è possibile grazie all’applicazione dedicata, Logi Options+, attraverso un ecosistema facile e intuitivo.

Abbinalo alla fantastica tastiera Logitech MX Keys in offerta a soli 84 euro, invece di 134,99 euro. Farai una combo perfetta per ottimizzare lavoro e svago rendendoli più veloci e produttivi. Digitazione e puntamento non avranno più errori con questi due prodotti fantastici.

Perciò non perdere questa occasione e approfitta dell’offerta irriverente di Amazon. Metti nel carrello il Logitech MX Master 3S a soli 90,99 euro, invece di 134,99 euro. Avrai risparmio e qualità assicurati con un articolo che non pecca davvero in nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.