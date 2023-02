Logitech MX Master 3S, un fantastico mouse per Mac e iPad con 36€ di sconto (Amazon)

Non è certo un mouse “normale” quello di cui ti parliamo oggi. Logitech MX Master 3S è un mouse wireless con scorrimento ultraveloce, silenziosissimo e con tracciamento anche su vetro che puoi acquistare con 36 euro di sconto su Amazon.

Il mouse è stato appositamente progettato per funzionare con i dispositivi Apple, che si tratti di Mac o iPad, sebbene sia ovviamente compatibile anche con altri device.

Logitech MX Master 3S in offerta: occasionissima Amazon

Il mouse performante MX Master 3S è stato ottimizzato per funzionare dunque con macOS e iPadOS ed è in grado di assicurarti alte prestazioni grazie ad un sensore da 8.000 DPI, tracciamento sul vetro e il 90% di rumore in meno grazie alla sua silenziosità.

Questo mouse è il 90% più veloce rispetto al normale ed è progettato con un design ergonomico che ti permette di lavorare comodamente per una posizione del polso più naturale e controlli posizionati in modo ottimale.

Puoi personalizzare alcune delle sue funzioni e collegare fino a 3 computer o laptop Mac differenti. Si ricarica tramite cavo USB-C e con una sola carica può assicurarti fino a 70 giorni di autonomia. 1 minuto di ricarica, invece, è sufficiente per avere 3 ore di utilizzo.

Approfitta dunque di questo incredibile sconto che ti permette di risparmiare ben 36 euro sul prezzo di listino. Scoprirai un mouse magnifico, senza compromessi, ideale per ogni tipo di attività-

