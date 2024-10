Logitech MX Vertical unico come il suo design, comodità TOP (-44%)

Un mouse che al computer ti permette di stare ore e ore senza poi trovarti il polso dolorante. Il segreto sta nel suo design che sembra unico ma non solo per il fattore estetico. Con un’ergonomia avanzata, Logitech MX Vertical rispetta la posizione fisiologica delle articolazioni e non ti fa perdere un click davanti allo schermo. Approfitta ora dello sconto del 44% su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 e completa l’acquisto a soli 69,99€.

Logitech MX Vertical, un mouse wireless che rivoluziona le ore al computer

Non solo accattivante ma il design di Logitech MX Vertical ha una ragione di esistere. Sta tutto nell’ergonomia che viene rispettata al 100%. In fin dei conti che ti serve una sedia creata appositamente per stare davanti al computer quando poi non ti prendi cura di tutte le altre parti del tuo corpo?

Con questo mouse non hai problemi di alcun genere. Si collega ai tuoi dispositivi sia con micro ricevitore USB che con Bluetooth per non limitarti. Naturalmente è compatibile con tutti i sistemi operativi.

Sulla parte superiore c’è un piccolo tasto incastonato. Quando lo premi puoi modificare i DPI in un tocco solo raggiungendo i 4000 punti con un paio di click. Hai a disposizione 5 bottoni in totale e un sensore che cattura anche il più minimo movimento così da ridurre l’affaticamento muscolare.

Per quanto riguarda l’autonomia, mettilo in carica e usalo per 4 mesi ogni singola volta.

La promozione di Amazon alla festa delle Offerte Prime 2024

Non perdere questo sconto del 44% e acquista subito il tuo Logitech MX Vertical a soli 69,99€ con un click. La festa delle Offerte Prime 2024 non durerà per sempre, non farti scappare l’occasione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.