Mouse Logitech in sconto: l'offerta fa POP

Compatto, estremamente preciso in ogni situazione e silenzioso: è il mouse wireless Logitech POP oggi è in forte sconto su Amazon rispetto al prezzo di listino. Si può connettere a un massimo di tre dispositivi in contemporanea, tramite Bluetooth o mediante l’adattatore USB incluso nella confezione. Vediamo cosa rende l’offerta dell’e-commerce degna di una segnalazione su queste pagine.

Lo sconto di Amazon sul mouse wireless Logitech POP

Perfetto per essere trasportato nello zaino, in borsa o nella custodia del laptop, ha una batteria con autonomia fino a 24 mesi ed è compatibile con tutti i sistemi operativi in circolazione: da Windows a macOS, passando da ChromeOS a Linux, senza dimenticare Android. Ci sono il pulsante emoji al centro utile per le conversazioni e la rotella SmartWheel che passa dal tracciamento ad altra precisione alla modalità di scorrimento rapido in un istante. Inoltre, la tecnologia SilentTouch rende impercettibile il rumore generato. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa. Nell’immagine qui sotto il design e un riepilogo delle caratteristiche.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare il mouse wireless Logitech POP nella colorazione Blast che unisce un giallo acceso a una base nera al prezzo finale di soli 27 euro invece di 41 euro come da listino ufficiale del produttore. Lo sconto è applicato in automatico: non serve attivare coupon, è pronto da mettere nel carrello.

Amazon gestisce in prima persona la vendita e la spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita in un solo giorno. Con l’ordine immediato lo si riceverà direttamente a casa entro domani, senza spese aggiuntive per il trasporto se in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.