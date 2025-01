Logitech Signature M650 è il mouse wireless per eccellenza (-44%)

Un mouse wireless silenzioso, dalle dimensioni compatte ma che non compromette l’ergonomia. Il Logitech Signature M650 lo puoi infilare in borsa, portarlo sempre con te e tenere sulla scrivania per ogni evenienza. Questo straordinario dispositivo è Bluetooth ma si connette anche attraverso mini ricevitore USB, sta a te decidere quello che preferisci. Lo acquisti con soli 29,99€ su Amazon approfittando del ribasso del 44%, aggiungilo al carrello con un click.

Logitech Signature M650, il mouse wireless da usare ovunque

Le dimensioni compatte e le sue funzionalità rendono il mouse Logitech Signature M650 un prodotto eccellente. Sia che tu sia in movimento che seduto alla scrivania di casa non fa differenza: ogni gesto viene reso fluido e naturale con questa periferica. Come ti ho anticipato, la sua comodità raggiunge livelli astronomici con la doppia modalità di connessione: puoi sfruttare il più comune Bluetooth oppure il micro ricevitore USB che, nello specifico, rende il collegamento possibile anche con dispositivi come computer fissi e così via.

Questo modello, in particolare, si adatta a mani medie e piccole ed è stato creato appositamente per i destrorsi. Con tasti sul laterale da personalizzare, hai due click aggiuntivi rispetto a quello destro, sinistro e alla rotellina di scorrimento. Altra caratteristica da non sottovalutare è il grado di silenziosità del dispositivo che non crea alcun rumore (ideale se lavori in posti affollati ma altrettanto silenziosi).

Naturalmente è compatibile con diversi sistemi operativi tra cui anche ChromeBook. L’autonomia è un vantaggio eccellente che ti consente di non dover ricaricarlo o stare in allerta. Inserendo una sola pila AA hai fino a 24 mesi di autonomia ossia due anni di utilizzo.

Per appena 29,99€ su Amazon, lo straordinario Logitech Signature M650 non è da perdere di vista. Collegati se sei interessato per ottenere uno sconto del 44% aggiungendolo semplicemente in carrello.

I vantaggi Amazon Prime rendono le spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.