Con Logitech Slim Folio trasformi il tuo iPad in un laptop con 49€

Continuano le Offerte Esclusive Prime che non solo si propongono con smartphone e tablet, ma anche con accessori davvero furbi. Infatti, oggi acquisti Logitech Slim Folio a soli 49,99 euro, invece di 103,99 euro. Grazie a questa cover con tastiera integrata non solo proteggi egregiamente il tuo iPad, ma lo trasformi in un vero e proprio laptop.

In un secondo, grazie alla connessione magnetica di questa cover, con un solo clic attivi una pratica tastiera wireless dotata di 2 batterie che durano 4 anni. Ora puoi digitare sul tuo iPad di 7a, 8a e 9a generazione, ma anche sul tuo iPad Air di 3a generazione.

Logitech Slim Folio a soli 49,99 euro: prezzi pazzi con le Offerte Esclusive Prime

Fai subito l’affare acquistando Logitech Slim Folio a soli 49,99 euro, invece di 103,99 euro. Questa è un’esclusiva delle Offerte Prime che può terminare in un attimo se i pezzi si esauriscono. E credimi, gli ordini stanno salendo alle stelle.

Grazie a questa tastiera integrata in una pratica cover potrai digitare comodamente come su un laptop con il tuo iPad. I tasti sono ben distanziati tra loro e distribuiti in modo separato uno dall’altro per evitare fastidiosi errori di digitazioni e per favorire una maggiore velocità. Non ti affaticherai affatto perché le tue mani assumo una posizione ideale.

Non perdere tempo. Approfitta subito di questa speciale occasione grazie alle Offerte Esclusive Prime. Metti nel carrello Logitech Slim Folio a soli 49,99 euro, invece di 103,99 euro. Trasforma il tuo iPad in un praticissimo notebook.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.