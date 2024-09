Logitech Wave Keys: tastiera ergonomica zero fili dal design unico (49€)

Logitech Wave Keys è una tastiera che non si vede su molte scrivanie. Il perché? Con il suo design ad onda sembra strana ma in realtà è altamente ergonomica. Quando passi tante ore davanti al computer hai bisogno di periferiche che possano adattarsi alle tue esigenze. Questo modello è wireless, comodo e con tutto al posto giusto, anche un poggiapolsi integrato.

Le offerte di settembre su Amazon sono dedicate al Back To School e questo prodotto di Logitech gode di uno sconto del 41% sul prezzo di listino.



Logitech Wave Keys: una tastiera ergonomica in sconto su Amazon

Avrà un design diverso dal solito ma è stato studiato ad hoc per garantirti comodità e praticità davanti allo schermo. Grazie alla Logitech Wave Keys puoi digitare per lunghe ore senza mai affaticare mani, polsi e braccia.

Uno dei suoi punti forte è il poggiapolsi integrato che lascia i tuoi polsi, per l’appunto, in posizione vantaggiosa senza doverli tenere sospesi mentre digiti. Il layout QWERTY è italiano ed è in forma estesa perché trovi il tastierino numerico per non rinunciare a nessuna comodità.

Vista l’assenza di cavi, colleghi questa tastiera wireless con il micro ricevitore USB LogiBolt che ti viene fornito in confezione. Per la compatibilità non ci sono restrizioni: il sistema Plug&Play te la fa connettere immediatamente sia a Windows che MacOS. Se invece desideri connetterla a prodotti come iPad e tablet Android, sei libero di usare il Bluetooth.

Non mancano all’appello i tasti funzione per poter gestire contenuti multimediali e altre funzioni con un solo tasto.

Le offerte Back To School di settembre hanno durata limitata.

