LOL Xmas Special: il trailer e la sigla ufficiale

Uno degli show Amazon più apprezzati di sempre sta per tornare con uno speciale in vista del Natale: LOL Xmas Special sarà presto in streaming su Prime Video. La regola è la stessa di sempre, vietato ridere, pena l’eliminazione dalla gara.

Trailer e sigla di LOL Xmas Special

Per l’occasione saranno di nuovo in scena alcuni dei concorrenti che abbiamo già avuto modo di vedere in azione nelle prime edizioni del gioco ovvero Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo. Con loro, ovviamente, Fedez e Mara Maionchi. Ecco il trailer.

Già online anche la sigla.

LOL Xmas Special sarà disponibile in streaming a partire dalle ore 21:00 di lunedì 19 dicembre, in esclusiva su Prime Video. Per vederlo gratis serve solo un abbonamento Prime attivo.

Lo show non è da confondere con LOL 3, che arriverà invece nel corso del prossimo anno, sempre su Prime Video. In questo caso, i concorrenti saranno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, Marina Massironi. Abbiamo già un vincitore?

