A Londra prima classe senza insegnante basata sull'AI

“L’intelligenza artificiale ci toglierà il lavoro!“. Chi non ha già sentito questa frase?! Al di là del tono allarmistico, c’è un fondo di verità: in alcuni settori i dipendenti sono già stati sostituiti da algoritmi e automazione. Alcuni Paesi temono addirittura ripercussioni negative sull’occupazione.

Scuola senza prof, lezioni tenute dall’AI

Si tende a pensare che le professioni basate sull’empatia e la capacità di adattarsi siano immuni da questo rischio. Tuttavia, gli sviluppi nel campo dell’AI mettono in discussione anche queste certezze. L’automazione sta facendo passi da gigante anche in ambiti considerati tipicamente “umani”. È probabile che nel prossimo futuro l’AI rimpiazzerà parte del lavoro umano anche in settori come l’istruzione e l’assistenza sociale.

Mentre molte scuole vietano l’uso di ChatGPT agli studenti, altre accolgono la tecnologia a braccia aperte, sostituendo figure chiave come gli insegnanti con l’intelligenza artificiale. Nel college privato britannico David Game, infatti, una ventina di studenti parteciperanno al programma Saberwing, e le lezioni saranno tenute dall’AI.

Rudolf Eliott Lockhart, direttore dell’Independent Schools Association, ha dichiarato: “Il programma Sabrewing è affascinante. L’uso dell’AI per delineare un approccio di apprendimento adattivo ha il potenziale per essere una vera e propria rivoluzione, e al David Game College stanno cercando di sostenere questo approccio innovativo con una seria competenza pedagogica“.

L’AI sale in cattedra… si salvano gli insegnanti d’arte (per ora)

Il software analizza i punti di forza e debolezza di ogni studente, così da calibrare il programma di studio e focalizzarsi sul potenziamento delle competenze. Secondo Lockhart questa tecnologia, se associata a una valida competenza pedagogica, può rappresentare una svolta nell’apprendimento. L’esperimento avviato al David Game College mira a esplorare concretamente le potenzialità dell’intelligenza artificiale come supporto a studenti e insegnanti.

Durante l’esperimento, che durerà per tutto l’anno scolastico, 3 insegnanti avranno il compito di monitorare il comportamento dell’AI e i piani di studio proposti. Alcune materie, come l’arte e l’educazione sessuale, continueranno a essere insegnate da docenti umani. Il college si aspetta risultati incoraggianti prima di adottare il processo in modo più ampio.