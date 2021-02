Lotteria degli Scontrini: premi e bollini per esercenti

La Lotteria degli Scontrini è in corso e si avvicina il giorno della prima estrazione (11 marzo 2021). Non tutti gli esercenti, però, sono già allineati e questo significa che non tutte le spese effettuate possono già concorrere alla produzione di biglietti per sperare nella vittoria di 100 mila euro.

Lotteria degli Scontrini: il fronte degli esercenti

Alcuni esercenti stanno respingendo la Lotteria degli Scontrini per una questione di principio: nota, ad esempio, è la rivolta dei panettieri del cuneese che al grido di “non siamo una sala giochi” hanno fatto fronte comune per respingere l’iniziativa. Altra questione è relativa all’aggiornamento dei registratori di cassa, vera e propria “mission impossible” per alcuni negozi a causa di aggiornamenti mai andati a buon fine. Poco alla volta, però, tutte le situazioni stanno venendo al pettine e la Lotteria è destinata ad entrare a regime entro il mese di aprile.

Nel frattempo i negozi che hanno invece raccolto la sfida con entusiasmo hanno la possibilità di sbandierare a fini promozionali questa opportunità. A disposizione di questi ultimi ci sono veri e propri simboli da affiggere alle vetrine o apporre sui banconi, così che i clienti possano più tranquillamente porgere il proprio Codice Lotteria e concorrere così alla vittoria dell’ambito premio.

Questo il materiale grafico disponibile per download e stampa:

Chi espone questo bollino esplicita la propria adesione e mette a proprio agio il cliente al momento del pagamento: sarà un tacito assenso a portare quest’ultimo a mostrare il proprio Codice Lotteria ed a vederlo accettato dall’esercente durante le procedure di composizione dello scontrino. Va ricordato come questo semplice gesto consenta di partecipare alla Lotteria non soltanto il cliente, ma anche l’esercente stesso: a disposizione 1 premio annuale da 1 milione di euro, 10 premi mensili da 20 mila euro e 15 premi settimanali da 5 mila euro.