Luce Solare con sensore di movimento a soli 16€

Acquista questa Luce Solare a soli 16 euro, invece di 39,99 euro. Grazie al 60% di sconto ottieni un prodotto premium per illuminare casa senza spendere un centesimo sulla bolletta della luce. Infatti, grazie al pannello solare in dotazione, questo faretto è a consumo zero. Dotato di sensore di movimento, si accende automaticamente al passaggio di persone o mezzi di trasporto. Se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Luce Solare impermeabile e con estensore da 5 metri

Scegli questa Luce Solare a soli 16 euro! Il prezzo è davvero spettacolare, ma anche la dotazione che ti viene fornita lo è. Infatti, il faretto è collegato al pannello solare grazie a un cavo lungo ben 5 metri. Questo garantisce un’installazione comoda anche nelle zone poco raggiunte dal sole. Infatti, installi il faretto dove vuoi mentre il pannello solare lo monti fino a 5 metri di distanza. Dotato anche di pratico telecomando, puoi gestire le sue funzionalità senza dover prendere ogni volta la scala.

Acquistalo subito a soli 16 euro, invece di 39,99 euro. Questo 60% di sconto è un’esclusiva per tutti i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.