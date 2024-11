Luma Dream Machine, arriva il generatore di immagini AI Photon

Luma Labs ha appena rilasciato un importante aggiornamento per la sua piattaforma Dream Machine. Questo update, il più significativo dal lancio avvenuto all’inizio dell’anno, introduce Photon, un nuovo generatore di immagini text-to-image, e un approccio innovativo alla creazione di video AI.

Dream Machine aveva già impressionato al suo debutto a giugno, offrendo generazione di clip più rapida, durata minima di 5 secondi e movimenti più fluidi rispetto ai modelli precedenti. Ora, con l’ultimo update, Luma Labs alza ulteriormente l’asticella. Tra le novità più eclatanti spicca la generazione di video ancora più veloce e una migliore comprensione del linguaggio naturale.

Photon: il nuovo generatore di immagini AI di Luma Dream Machine

Il fiore all’occhiello dell’aggiornamento è senza dubbio Photon, un modello text-to-image costruito sull’architettura proprietaria di Luma per essere più personale, efficiente e creativo. Stando alle promesse dell’azienda, Photon sarà fino a 8 volte più veloce di modelli analoghi, pur garantendo una resa accurata del testo, creazione di personaggi semplificata e prompt multi-immagine.

Dream Machine sfoggia ora una veste grafica completamente ridisegnata che rende più intuitivo sfruttare appieno le potenzialità dei modelli AI. Non sarà più necessario affinare maniacalmente i prompt per ottenere il risultato desiderato: basterà selezionare esempi o dialogare con il modello come se fosse un partner creativo.

Sarà possibile fornire una o più immagini per definire l’output video, impostare stili, colori, strutture e idee visive. Ciò migliorerà la coerenza dei personaggi e permetterà di ottenere risultati che rispecchiano fedelmente la propria visione.

Come accedere al generatore di immagini AI Photon

Photon è stato sviluppato da zero in modo indipendente da Dream Machine, il prodotto principale dell’azienda. Questa scelta consente agli utenti di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per creare immagini impressionanti e realistiche, senza dover necessariamente utilizzare Dream Machine.

Stando alle immagini condivise da Luma, la qualità di Photon sembra paragonabile a strumenti blasonati come Flux, e Midjourney. Il generatore di immagini AI di Luma si basa sull’architettura Universal Transformer, che negli test interni ha permesso prestazioni superiori dell’800% rispetto a modelli di dimensioni simili, a costi inferiori.