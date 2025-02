Lyca Mobile: 150 GB in 5G e minuti illimitati a soli 5,99€ al mese

Chi passa ora a Lyca Mobile può attivare la nuova offerta che permette di ottenere 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Un’opportunità da non perdere, disponibile esclusivamente online per chi effettua la portabilità del proprio numero.

Per farlo basta andare sul sito di Lyca Mobile. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa prevede la promo in questione.

Lyca Mobile propone un’offerta senza vincoli e con due rinnovi gratuiti

Trovare la tariffa mobile più vantaggiosa è fondamentale per chi vuole risparmiare senza rinunciare a una connessione veloce e affidabile. Con Lyca Mobile, tutto questo è possibile grazie a un’offerta prepagata e senza vincoli, che ti permette di cambiare promozione in qualsiasi momento senza penali o costi nascosti.

La nuova promo, attivabile solo online, offre 150 GB in 5G, chiamate e SMS illimitati e 8 GB per il roaming in UE al prezzo di 5,99€ al mese. Inoltre, per chi attiva l’offerta ora, sono inclusi due mesi gratuiti, il che significa che dopo il primo pagamento il rinnovo successivo avverrà direttamente il 20 maggio. L’offerta può essere attivata sia con una SIM fisica tradizionale che con la eSIM, compatibile con tutti i dispositivi di ultima generazione che supportano questa tecnologia.

Lyca Mobile garantisce pieno controllo sulla propria spesa, senza abbonamenti o costi nascosti. Alla scadenza della promozione, sarà possibile scegliere se continuare con la stessa tariffa o attivare una delle nuove offerte riservate ai già clienti, disponibili in anteprima tramite l’app dedicata.

Un’offerta che combina connettività veloce, un ampio bundle dati e la libertà di un piano prepagato, perfetta per chi cerca il massimo della convenienza senza rinunciare alla qualità. Attivala ora direttamente online.