Lycamobile: 150 Giga in 5G a 5,99€/mese e primi due rinnovi gratis

Lycamobile lancia una delle promozioni più competitive del momento: 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, con in più i primi due rinnovi completamente gratuiti.

L’offerta è riservata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero e può essere attivata solo online, per un risparmio immediato e senza vincoli.

Tutti i dettagli dell’offerta Lycamobile da 5,99€

Attivando questa promozione, chi passa a Lycamobile da un altro operatore ottiene:

150 GB di traffico dati in 5G;

in 5G; Minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia;

verso tutti in Italia; 8 GB per navigare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea;

nei Paesi dell’Unione Europea; Due rinnovi gratuiti , dopo il primo mese pagato;

, dopo il primo mese pagato; Prezzo fisso senza vincoli e niente costi nascosti.

La SIM può essere richiesta anche in versione eSIM, e tutto si gestisce facilmente tramite l’app My Lycamobile, disponibile per Android e iOS. Inoltre, la rete Vodafone su cui si appoggia l’operatore assicura ottima copertura e prestazioni elevate, anche in mobilità.

Grazie al roaming incluso, potrai restare connesso anche in viaggio in UE, senza sorprese a livello di costi. Il tutto a meno di 6€ al mese. Ma attenzione: la promo è disponibile solo per un periodo limitato e soltanto sul sito ufficiale Lyca Mobile.

Se cerchi tanti giga, semplicità e risparmio, questo è il momento giusto per fare il passaggio.