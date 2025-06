Lycamobile lancia le offerte estate 2025: 150 o 200 GB da 5,99€ al mese

L’estate è arrivata, e con lei anche le nuove offerte Lycamobile pensate per chi vuole restare sempre online senza spendere una fortuna. Con fino a 200 GB, minuti e SMS illimitati, e roaming UE incluso, le tariffe estive dell’operatore virtuale sono ideali per studenti, nomadi digitali e chi è in vacanza all’estero.

E grazie alla eSIM attivabile in pochi minuti, puoi dire addio alle attese. Per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di Lycamobile . Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio le proposte dell’operatore, che davvero spiccano nel mercato delle promozioni mobile.

Fino a 200 GB per l’estate, anche in roaming: le promo di Lycamobile

Con Lycamobile puoi scegliere tra due offerte su misura per il tuo consumo di dati:

5G Portin 599 : 150 GB, minuti e SMS illimitati, 8 Giga in roaming UE a soli 5,99€/mese con rinnovo automatico;

: 150 GB, minuti e SMS illimitati, a soli con rinnovo automatico; Italy Pink: 200 GB, minuti e SMS illimitati, 9 Giga in roaming UE a 6,99€/mese. Solo un euro in più per 50 GB in più.

Entrambi i piani sono perfetti per l’estate: che tu sia al mare, a un festival o in viaggio in Europa, resti sempre connesso. Inoltre, puoi attivare le offerte con eSIM direttamente dal telefono: bastano pochi clic e sei subito online. Una bella comodità, non è vero?

Lato prestazioni, Lycamobile si appoggia a reti stabili e veloci, garantendo copertura anche fuori città. E per chi ha amici o familiari all’estero, ci sono anche piani internazionali convenienti, pensati per telefonare fuori dall’Italia senza sorprese a livello di costi non previsti.

Le offerte estive non hanno vincoli né burocrazia: scegli il piano, attivalo online e inizia a navigare. Visita il sito ufficiale di Lycamobile per scoprire tutti i dettagli e trovare l’offerta perfetta per la tua estate.