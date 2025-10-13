Lycamobile ti dà un sacco di GB e subito due mesi gratis

Sei alla ricerca di un’offerta mobile con tanti GB e chiamate illimitate ad un costo veramente conveniente? Oggi proponiamo Lycamobile, che ha recentemente rinnovato la sua promozione denominata 5G Portin 599.

Include 150 GB in 5G su rete Vodafone, oltre a tutta una serie di altri vantaggi, al prezzo di 5,99€ al mese. E i primi due mesi sono gratis! Per attivarla basta andare sul sito di Lycamobile. Andiamo a scoprirla in tutti i suoi dettagli.

Cosa rende unica la promo di Lycamobile

I 150 GB in 5G su rete Vodafone sono già tanta roba, ma a completare la promo ci sono anche le chiamate e SMS illmitati. Da menzionare anche gli 8 GB di traffico dati in roaming UE. Attivazione e SIM Lycamobile sono inclusi nell’offerta, e c’è anche la possibilità di richiedere una eSIM.

Il tutto al prezzo di 5,99€ al mese, con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo o costo nascosto. L’offerta è accessibile a tutti i nuovi utenti che effettuano la portabilità del loro numero in Lycamobile. Per questi, i primi due rinnovi sono gratuiti. Perciò, con la spesa iniziale di 5,99€ si possono sfruttare ben tre mesi di servizio.

Per richiedere l’attivazione, basta andare sul sito di Lycamobile. Comunque, questa non è l’unica promozione dell’operatore: ce ne sono altre interessanti, se si è alla ricerca di più GB.