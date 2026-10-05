Mac mini da 959 euro: il trucco per cui costa meno di un MacBook

Immaginiamo un MacBook a cui vengono sottratti, uno dopo l’altro, lo schermo, la tastiera, il trackpad, la webcam, la batteria. Quello che resta è un blocco di alluminio che si potrebbe infilare in un mobiletto e dimenticare lì per mesi, come i calzini spaiati. Ed è esattamente il motivo per cui il Mac mini costa meno. Ma la storia, quando si tratta di Apple, non è mai così semplice.

Perché il Mac mini costa meno di un MacBook Air: schermo, batteria e tutto ciò che Apple non dà

Per un bel po’ il Mac mini è stato considerato uno dei migliori rapporti qualità-prezzo dell’informatica. Lo è ancora, più o meno. Con 959 euro ti porti a casa un Mac con il nuovo chip M6, una belva pensata per lavori che l’utente medio non sfiorerà mai. Magari lo metterete sotto sforzo con DaVinci Resolve o con Resident Evil. Con Safari o VLC invece sarà come usare un camion per portare a spasso il cane.

L’unico tallone d’Achille è lo spazio: 256 GB nella versione base, che spariscono in fretta se si sincronizza l’archivio di foto e video di una vita.

E i MacBook? Il più economico è il Neo, che costa 799 euro, ma scende a compromessi pesanti: 8 GB di RAM e lo stesso A18 Pro dell’iPhone 16 Pro. Il MacBook Air sta un gradino sopra, sopra i mille euro, e si ferma comunque a un chip M5 con 16 GB. Il MacBook Pro, per chi cerca un computer economico, abita nella stratosfera.

Lo schermo, il grande assente

Partiamo dal pezzo più ovvio. Apple non pubblica mai la distinta dei materiali dei suoi prodotti, ma sostituire lo schermo di un MacBook fuori garanzia non costa poco. Il costo reale di produzione sarà molto più basso, ovvio, ma Apple deve comunque pagare il pannello, la cornice, la cerniera e tutta la cablatura che lo tiene appeso. Il mini è nudo di tutto questo. Niente schermo e niente fotocamera Center Stage.

Le porte ci sono, ma…

Il mini ha otto porte, contro le tre di Neo e Air (alimentazione esclusa), ma arriva senza alcuna periferica. Niente tastiera, niente mouse, niente trackpad. Sono accessori che costano poco, se non si possiedono già, ma intanto il prezzo di listino si abbassa, mentre quello che spenderà davvero è un altro discorso.

Niente batteria, niente drammi

Anche la batteria pesa, seppure meno dello schermo. Le celle al litio non sono mai state economiche, come sa chiunque abbia comprato un’auto elettrica o ibrida plug-in. Il mini si accontenta di una presa a muro.

Poi c’è la questione di fondo: un portatile e un desktop sono cose diverse. Il mini usa qualche componente da laptop per stare in quel formato minuscolo, ma non deve essere sottile, né sopravvivere a una caduta dallo zaino, né spremere ogni goccia di efficienza energetica. Il suo raffreddamento è una grande presa d’aria circolare sul fondo, una soluzione che su un MacBook sarebbe impensabile. Mobilità e miniaturizzazione sono lussi costosi…

Mini o MacBook, cosa conviene?

Chi arriva dal mondo Windows e non ha bisogno di uno schermo grande, il MacBook Air è quasi sempre l’acquisto più sensato. Sì, costa parecchio, e al momento in cui scriviamo Apple non lo ha ancora aggiornato all’M6. Però arriva a casa con schermo, tastiera e trackpad, mentre per le periferiche del mini si spende facilmente altrettanto. La potenza dell’M6 probabilmente non serve, e un portatile lo si usa ovunque, anche sul divano o in treno.

Il mini brilla per chi lavora davanti alla tv, o per chi ha già un monitor e la solita pila di periferiche sulla scrivania. In quel caso pagare per gli extra di un MacBook non ha senso, a meno che non si voglia passare dal salotto al bar senza traumi. Sulla scrivania, poi, il mini ha un vantaggio concreto: due USB-C e tre Thunderbolt. Su un MacBook, perfino un Pro, per collegare tutto rischia di dover comprare una dock.

Quando il mini smette di essere economico

Resta la questione dell’espandibilità. Non si può aprire il mini e cambiare i pezzi come su un PC Windows, purtroppo, ma ha più configurazioni iniziali tra cui scegliere. Il top di gamma costa 1.909 euro e dà un M5 Pro, 64 GB di RAM, 8 TB di archiviazione e Ethernet a 10 Gbps. È lo storage a far lievitare il conto. Con 512 GB si arriva a circa 2.107 euro, ma a quel punto conviene guardare il Mac Studio, che parte da 3.049 euro con M5 Max e 36 GB di RAM.