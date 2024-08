Mac Mini con M2: ritorno al MINIMO STORICO su Amazon (-25%)

A volte ritornano e vanno a ruba molto in fretta: è il caso del Mac Mini con M2, 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD che puoi acquistare in super sconto su Amazon a soli 549 euro invece di 729. È il pareggio del minimo storico assoluto, un’occasione che non capita così tanto spesso.

Mac Mini con M2: il piccolissimo “mostro” da scrivania

Il Mac Mini con M2 è in grado di garantirti prestazioni di altissimo livello, grazie alla combinazione tra CPU 8-core, GPU 8-core e 8GB di memoria unificata che ti daranno modo di affrontare qualsiasi situazione.

Il piccolo desktop non delude nemmeno per quanto riguarda le porte a disposizione con due Thunderbolt 4, due USB-A, una porta HDMI e, in generale per la connettività, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie.

Facilissimo da usare e configurare: una volta collegato, basta accenderlo, effettuare il login con il tuo ID Apple e sarai subito pronto ad iniziare. Ovviamente dovrai collegare un mouse, una tastiera e un monitor, non inclusi nella confezione: ma è una soluzione perfetta per crearti una postazione minimal ed elegante senza rinunciare alle prestazioni.

Mac Mini M2 è infatti lo strumento potente perfetto se cerchi prestazioni elevate in formato compatto: approfitta del minimo storico e pagalo soltanto 549 euro invece di 729.