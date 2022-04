Mac Pro con M2, Apple potrebbe lanciarlo a giugno

A distanza di circa un mese dal lancio dell’inaspettato e altamente performante Mac Studio, si torna a parlare del nuovo Mac Pro, in merito al quale le ultime voci di corridoio erano circolate a inizio anno senza però trovare alcuna conferma ufficiale da parte di Apple. Da qualche ora a questa parte, però, ulteriori informazioni al riguardo hanno cominciato a farsi avanti.

Mac Pro con chip M2, forse alla WWDC 2022

Stando a quanto emerso, il nuovo modello di Mac Pro potrebbe fare direttamente il salto al chip M2, magari in versione “Ultra”, e uscire sul mercato quest’anno, teoricamente insieme alla presentazione del nuovo processore, in occasione della WWDC 2022 che si terrà a giugno. D’altro canto, anche l’attuale modello della workstation è stato annunciato proprio durante una WWDC, nel 2019.

Il fatto che il Mac Pro possa compiere direttamente il passaggio al chip M2, considerando che per il computer in questione e per l’iMac Pro non è stato ancora completato il processo di transizione, non implica in alcun modo che Apple possa decidere di far slittare il tutto al 2023, anzi.

Ricordiamo che alla fine dell’evento “Peak Performance” dell’8 marzo scorso, Apple ha rassicurato tutti affermando che un Mac Pro con chipset Apple Silicon è in dirittura d’arrivo a stesso giro, ma ha anche comunicato di non avere altre informazioni a riguardo da condividere con il pubblico. Inoltre, l’azienda di Cupertino ha spiegato che M1 Ultra è il chip “definitivo” della lineup, motivo per cui il passaggio della macchina in oggetto direttamente ad un chipset M2 di fascia alta non è poi un’ipotesi così improponibile.