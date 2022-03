Mac Studio, Apple venderà un lucchetto antifurto

Il Mac Studio, il nuovo computer presentato da Apple in occasione del keynote dell’8 marzo, è un computer tanto performante quanto costo, molto costoso. Ecco, dunque, che cercare di evitare in tutti i modi che eventuali malintenzionati possano pensare di rubarlo quando incustodito diventa essenziale. In virtù della cosa, il gruppo di Cupertino ha riferito che ben preso comincerà a vendere un lucchetto ad hoc.

Mac Studio: in arrivo il lucchetto Kensington per evitare i furti

Sul fondo del computer, nell’angolo in alto a sinistra, è infatti presente un piccolo foro dalle dimensioni molto simili a quelle di una presa USB-C. Diversamente da ciò che in molti potrebbero pensare, non serve per effettuare la ricarica del Magic Mouse o di altre periferiche, ma per adoperare un nuovo meccanismo di blocco in dirittura d’arrivo.

Più precisamente, secondo una nota trapelata, Apple sta per dare il via alle vendite di un adattatore per lucchetto Kensington che manterrà il Mac Studio fisicamente al sicuro senza modificarlo o danneggiarlo. Al momento, però, non risultano disponibili dettagli riguardo il quando la soluzione in questione verrà effettivamente resa disponibile e a che prezzo.

Ricordiamo che ad oggi il Mac Studio è l’unico dispositivo a disporre di uno slot di sicurezza, sebbene Apple ne abbia incluso uno per l’ultima volta sugli iMac Intel e sui laptop più vecchi. Chiaramente, esistono svariate soluzioni di terze parti utili allo scopo per Mac Pro, MacBook e iMac, ma quella che ora è disponibile su Mac Studio costituisce l’unica soluzione integrata.