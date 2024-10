MacBook Air 13" M2 Mezzanotte: ritorno al minimo storico Amazon (-24%)

Il MacBook Air da 13,6 pollici con chipset M2, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD, nella sua elegante colorazione mezzanotte, è tornato in offerta su Amazon al minimo storico assoluto. Puoi acquistarlo a soli 949 euro invece di 1249: inoltre, se sei utente Prime Student riceverai un ulteriore sconto di 49 euro sul prezzo finale.

MacBook Air 13″ con M2: eleganza e prestazioni

Il MacBook Air da 13,6 pollici con chipset M2 non è solo un portatile ultra-leggero e sottile, ma anche incredibilmente potente e versatile. Facile da trasportare con i suoi soli 1,24 kg di peso, non rinuncia alle performance grazie al chip M2 che permette di lavorare contemporaneamente a diverse attività senza la minima incertezza.

Nonostante questo, il MacBook riesce a garantire una lunghissima durata della batteria che arriva fino a 18 ore, permettendoti di stare tranquillo se per un giorno dovessi dimenticare il caricabatterie a casa.

Il suo elegante guscio unibody in alluminio resistente racchiude uno splendido display Liquid Retina da 13,6 pollici, con oltre 500 nit di luminosità e una gamma cromatica P3. Sulla parte superiore trova posto una videocamera FaceTime HD a 1080p, accompagnata da un sistema audio avanzato con quattro altoparlanti e audio spaziale.

Il MagSafe e le due porte Thunderbolt garantiscono opzioni di ricarica e connettività versatili, mentre il jack per cuffie è perfetto per un’esperienza di ascolto alla “vecchia” maniera. Facilissimo da usare sin dal primo avvio, MacBook Air da 13,6 pollici con M2 è destinato ad accompagnarti per anni. Acquistalo al minimo storico di 949 euro su Amazon.