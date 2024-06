MacBook Air 2024 15" con M3: 210 euro di sconto su Amazon e lo paghi a rate

Fantastico sconto su Amazon per il MacBook Air 2024 da 15.3 pollici con chipset M3, memoria unificata da 16GB e SSD da 512GB che puoi avere a 210 euro in meno rispetto al prezzo ufficiale: inoltre, puoi pagarlo anche in comode rate a tasso zero per dilazionare la spesa di un laptop che cambierà per sempre il tuo modo di lavorare in giro.

MacBook Air 2024 con chip M3: un mostro di potenza e design

MacBook Air 2024 riesce nell’incredibile compito di combinare leggerezza e potenza, con un design compatto e uno spessore di poco superiore al centimetro, ospita il chipset M3 dotato di una CPU a 8-core e una GPU a 10-core che garantisce prestazioni veloci e fluide per qualsiasi tipo di attività.

Il tutto senza rinunciare all’autonomia perché la straordinaria efficienza di questo chip permette di utilizzarlo tranquillamente fino a 18 ore anche con le attività più intense e nonostante il meraviglioso display Liquid Retina da 15.3 pollici, dalla risoluzione incredibile e con il supporto di un miliardo di colori.

Tra le altre cose in dotazione, ecco una videocamera FaceTime HD a 1080p per le videochiamate, tre microfoni e sei altoparlanti di qualità professionale, oltre a due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di ricarica MagSafe. Puoi anche collegare fino a due monitor esterni con il display del notebook chiuso.

Un laptop versatile, potente, leggerissimo e dal design unico: MacBook Air 2024 da 15.3 pollici è un sogno diventato realtà. Acquista il modello da 16GB e SSD da 512GB con 210 euro di sconto, anche a rate.