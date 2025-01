MacBook Air 2024 con M3: sconto BOMBA su Amazon (-26%) anche a rate

Costa praticamente quanto il modello con M2, indice di quanto ci troviamo davanti ad un’offerta davvero eccezionale. Lo sconto Amazon attivo sul MacBook Air 2024 con chipset M3 è una bomba: con un risparmio del 26% puoi pagarlo soltanto 999 euro invece di 1349, con spedizione Prime e possibilità di attivare il pagamento a rate.

MacBook Air con M3: sottile, elegante, potentissimo

Il nuovo MacBook Air non tradisce le caratteristiche della linea: è un laptop ultra sottile, spesso appena un centimetro, che non rinuncia alla potenza grazie alla presenza del chipset M3, un concentrato di prestazioni ideale per ogni genere di attività. Il tutto con un’efficienza energetica strepitosa che si traduce in fino a 18 ore di autonomia in riproduzione video.

Poi c’è il “solito” e sempre bellissimo display Liquid Retina da 13,6 pollici dai colori mozzafiato, una definizione pazzesca e una luminosità super anche sotto la luce diretta del sole. È sovrastato da una webcam FaceTime HD 1080p, accompagnata da tre microfoni e ben quattro altoparlanti con audio spaziale.

La connettività è garantita invece da WiFi 6E, Bluetooth 5.3, porte Thunderbolt e porta MagSafe per la ricarica.

Un laptop completo, velocissimo, performante, leggero e sottile. Tutto questo è MacBook Air con M4, ora tuo a soli 999 euro invece di 1349, anche a rate.