MacBook Air 2024 M3: il prezzo scende ancora, minimo storico sotto i 1000 euro

Su Amazon è possibile acquistare il MacBook Air da 13.6 pollici di ultima generazione con chip M3 ad un nuovo minimo storico assoluto: il prezzo è infatti sceso a 999 euro invece di 1229, con spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate al checkout. Il modello in questione è la versione da 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD:

MacBook Air 2024 con M3: velocissimo e leggerissimo

Il MacBook Air di ultima generazione rispecchia quelle che sono le caratteristiche di questa linea di laptop: design ultrasottile e leggero con una potenza di elaborazione senza pari, in questo caso data dal nuovo chipset M3, con CPU e GPU a 8 core, che ti permette di gestire multitasking, grafica e app pesanti in modo super fluido.

Tutto questo avviene senza sacrificare l’autonomia energetica, che arriva a coprire tranquillamente una intera giornata di utilizzo, anche con uso intenso. Il display Liquid Retina da 13.6 pollici è una meraviglia ed è sovrastato da una videocamera FaceTimeHD con tre microfoni e 6 altoparlanti ad audio spaziale per rendere videochiamate e contenuti multimediali davvero coinvolgenti.

Dal punto di vista della connettività, il laptop è dotato di due porte Thunderbolt, una porta di ricarica MagSafe, WiFi6E e Bluetooth 5.3, tutto quello che ti serve per restare sempre connesso e non rinunciare ai tuoi dispositivi senza filo. Il prezzo di 999 euro è un’occasione da non perdere per farti un regalo di Natale in anticipo, magari pagandolo a rate.