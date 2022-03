MacBook: Air a fine 2022, Pro il prossimo anno

Quando farà capolino sul mercato un nuovo MacBook Air? A rispondere aveva provveduto Ming-Chi Kuo nei giorni scorsi, affermando che un rinnovato modello del portatile più leggero di casa Apple sarebbe stato presentato e commercializzato durante l’ultimo trimestre dell’anno corrente. Ad avvalorare questa tesi ci ha pensato pure Mark Gurman di Bloomberg.

MacBook Air nel terzo trimestre, i modelli Pro il prossimo anno

Mediante la sua newsletter settimanale “Power On”, infatti, l’autorevole analista ha da poco fatto sapere che, rispetto ai piani inizialmente preposti, Apple avrebbe fatto slittare il lancio del MacBook Air con processore M2 e altre novità. Il computer doveva essere annunciato per fine 2021 o inizio 2022, ma quasi sicuramente arriverà più avanti nel corso dell’anno corrente, durante il terzo trimestre.

Inoltre, è assai probabile che fino al prossimo anno non vengano lanciati neppure nuovi modelli di MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici. Quando poi verrà effettuato l’aggiornamento, i due MacBook Pro non saranno revisionati dal punto di vista estetico, ma solo “sotto il cofano”. andando ad integrare i processori M2 Pro e M2 Max. Potrebbe ricevere un aggiornamento pure il MacBook Pro “entry-level”, portando in dote il nuovo processore M2.

Tutte queste ipotesi vanno ad avvalorare sempre di più la tesi secondo cui il gruppo della “mela morsicata” abbia deciso di assegnare ai suoi processori un ciclo di vita biennale e non di 18 mesi come invece si era precedentemente ritenuto. In virtù della cosa, ad ottobre dovrebbe ripetersi il lancio del nuovo chip e l’upgrade del MacBook Pro in versione base, il MacBook Air e il Mac Mini e successivamente dovrebbe essere il turno degli iMac da 24 pollici e degli iPad Pro.