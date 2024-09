MacBook Air con M2 a 904,90€: occasione TOP su eBay

Il nuovo codice sconto di eBay ti permette di fare un mega affare sul MacBook Air da 13,6 pollici con processore M2: inserendo il codice “SETTEMBRE24” prima del pagamento, infatti, potrai portartelo a casa a soli 904,90 euro, il prezzo migliore che puoi trovare sul web.

MacBook Air con M2: un laptop tanto leggero quanto potente

Il MacBook Air con M2 è un laptop davvero eccezionale: nonostante sia incredibilmente sottile e leggero, sotto la scocca nasconde il potentissimo chipset M2 che, facendo lavorare insieme una CPU e una GPU a 8 core ti permette di avere prestazioni eccezionali per ogni tipo di attività e una strepitosa efficienza energetica.

Quest’ultima si traduce in una batteria capace di durare tutto il giorno anche con uso intenso: quindi, se il tuo MacBook è carico e dovessi dimenticare il caricabatterie a casa non preoccuparti, perché sarà in grado di accompagnarti per l’intera giornata. Un’efficienza che si traduce peraltro anche in performance incredibili senza surriscaldare: ti sembrerà strano, ma il MacBook Air con M2 non è provvisto di ventole, risultando così silenziosissimo e persino capace di rimanere fresco.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è magnifico e luminosissimo, anche sotto la luce diretta del sole, ed è accompagnato da una videocamera FaceTime HD 1080p per le videochiamate e un sistema audio a 6 altoparlanti per darti un coinvolgimento audiovisivo unico.

La connettività è garantita dal connettore MagSafe per la ricarica e due porte Thuderbolt per collegare e ricaricare velocemente qualsiasi tipo di dispositivo: puoi anche collegare dei monitor fino a 6K. Presente anche un jack audio per le cuffie.

MacBook Air con M2 può essere il tuo compagno ideale per il nuovo anno universitario o lavorativo che sta per cominciare: inserisci il codice “SETTEMBRE24” e acquistalo a soli 904,90 euro.