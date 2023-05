MacBook Air: i fornitori si preparano per il modello da 15"

In occasione della WWDC 2023 che si terrà il prossimo mese, Apple toglierà i veli ai suoi nuovi sistemi operativi, ma a quanto pare pure a nuovi prodotti hardware, tra cui dovrebbe figurare un nuovo e piuttosto chiacchierato MacBook Air da 15 pollici.

MacBook Air 15″: i fornitori fanno scorta per soddisfare la richiesta iniziale

La cosa non è stata ancora confermata in via ufficiale, sia ben chiaro, ma il Digitimes, da sempre molto vicino alla catena produttiva dei partner Apple, riferisce che i fornitori di componentistica hanno iniziato a fare scorta per poter soddisfare le richieste iniziali della clientela.

Andando più in dettaglio, le previsioni parlano di circa 5 milioni di MacBook Air M2 da 15 pollici con un picco previsto per il terzo trimestre dell’anno. È poi attesa una fase di slancio nella seconda metà del 2023, quando probabilmente arriveranno i nuovi MacBook con processo costruttivo a 3 nm.

Per cui, sebbene il modello di MacBook Air in questione sarà il primo della linea a disporre di un display di dimensioni maggiori e, proprio per questo, dovrebbe rivelarsi particolarmente interessante per un gran numero di utenti, sembra che il colosso di Cupertino non nutra particolare fiducia in merito alle spedizioni iniziali. La situazione, comunque, dovrebbe chiudersi al meglio, con un epilogo migliore della concorrenza.

In merito alle specifiche tecniche del nuovo computer, stando alle voci di corridoio che sono circolate sino a questo momento, il MacBook dovrebbe portare in dote il chip M2 con varie configurazioni GPU, al pari del modello da 13 pollici già in commercio, e non dovrebbe presentare cambiamenti in fatto di design.

