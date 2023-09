MacBook Air M1: solo 854€ su eBay con questo COUPON

Un’occasione imperdibile è ora disponibile su eBay! Sbrigati ad acquistare il MacBook Air M1 13″ a soli 854,91 euro, invece di 1229 euro. Si tratta di un’offerta vantaggiosa per aggiudicarsi un notebook di tutto rispetto con ecosistema Apple. Una delle principali caratteristiche, che rende vincente questo prodotto, è la sua estrema portabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è leggero e sottile.

Perfetto quindi da portare sempre con te per ogni evenienza. Che si tratti di studio, lavoro o intrattenimento, questo Air è pronto per dare il massimo. Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, come se non bastasse, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 284,97 euro al mese. Ricordati di inserire il Coupon SETTEMBRE2023 prima del check out.

MacBook Air M1: la soluzione portatile senza compromessi

Non scendere a compromessi su efficienza, velocità e prestazioni per la portabilità. Con Apple MacBook Air hai tutto questo e molto di più. Infatti, essendo dotato del Chip M1, ti assicura potenza e fluidità durante ogni utilizzo. La batteria di lunga durata garantisce un utilizzo per tutta la giornata e oltre. Il display Retina da 13 pollici è un vero e proprio spettacolo di colori, dettagli e immersività.

Insomma, questo è il prodotto giusto per te, soprattutto a questo prezzo! Acquistalo ora a soli 854,91 euro, invece di 1229 euro. Ricordati però di inserire il Coupon SETTEMBRE2023 prima del check out nella sezione “Codici Sconto”. Inoltre, puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. La consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.