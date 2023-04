MacBook Air: modello da 15" atteso tra aprile e maggio

Stando a quanto riferito nelle scorse ore dall’analista Ross Young, il nuovo e già chiacchierato MacBook Air da 15 pollici è finalmente in dirittura d’arrivo. La produzione dei pannelli sarebbe iniziata a febbraio e incrementata a marzo e ad aprile è previsto un ulteriore aumento.

MacBook Air 15″: lancio atteso tra fine aprile e inizio maggio

Lo scenario in questione lascia quindi intuire che il lancio del nuovo portatile di casa Apple potrebbe avvenire già in occasione della WWDC 2023 in programma a giugno, sebben Young stesso nella newsletter inviata agli iscritti in cui ha parlato della cosa abbia tenuto a sottolineare che non conosce la tempistica esatta del lancio, ma presume possa avvenire tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

Da notare che precedentemente Young aveva suggerito che il MacBook Air da 15 pollici sarebbe stato lanciato da Apple ad aprile, ma stando alle ultime novità la cosa sembra poco improbabile.

Attualmente, infatti, Apple non ha annunciato alcun evento di lancio, ma non è assolutamente da escludere che il nuovo portatile possa venire presentato tramite comunicato stampa, come spesso fatto dall’azienda per altri suoi prodotti per i quali non è stato reputato necessario mettere in piedi una presentazione dedicata.

Stando alle indiscrezioni pervenute sino a questo momento, il nuovo MacBook Air in questione potrebbe essere dotato di un display da 15,5 pollici, così come il MacBook Pro da 15,4 pollici attualmente fuori produzione, andandosi pertanto a collocare tra la variante Air da 13,6 pollici e il modello Pro da 16 pollici e rivelandosi un’ottima alternativa per molti utenti.

