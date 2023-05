MacBook: le vendite in calo spaventano i fornitori OLED

Il fatto che Apple abbia in programma l’adozione dei display OLED sui suoi computer e tablet non è una novità, ma un recente report proveniente dalla Corea mette in luce il fatto che i fornitori di pannelli stanno trattenendo gli investimenti chiave nelle line di produzione di schermi di questo tipo di nuova generazione a causa delle sempre maggiore preoccupazione per il crollo delle vendite dei MacBook.

MacBook: il crollo delle vendite preoccupa i fornitori OLED

Dall’ultima trimestrale dell’azienda si apprende infatti un significativo calo anno su anno delle entrate derivanti dalle vendite dei Mac, passando dai 10,4 miliardi di dollari precedenti a 7,2 miliardi di dollari. Da tenere presente che il calo delle vendite di Apple è parte integrante della recessione generale che ormai da tempo sta interessando il mercato globale dei PC.

A rendere noto lo scenario di preoccupazione dei fornitori è stata la testata The Elec, comunicando appunto che Samsung Display e LG Display devono ancora effettuare ordini per reperire il materiale necessario per mettere in piedi le linee di produzione per OLED Gen 8, le quali richiedono almeno un anno per essere completate.

L’esitazione dei produttori di pannelli sarebbe legata alle preoccupazioni sulla redditività. Non essendoci un precedente per i pannelli OLED sui MacBook non è dato sapere quanto il colosso di Cupertino sia effettivamente intenzionato a pagare per essi.

I display OLED sui MacBook probabilmente aumenteranno il prezzo di vendita, ma nonostante ciò i fornitori di pannelli credono che Apple tenterà inevitabilmente di ridurre i prezzi unitari.

