Gli esperti di iFixit hanno trovato un altro pregio del nuovo MacBook Neo. È il MacBook più riparabile di Apple. L’accesso ai componenti interni è piuttosto semplice, la batteria non è incollata e alcune parti sono modulari. RAM e storage sono saldati sulla scheda madre (quindi non possono essere sostituiti), ma è un difetto correlato al processore.

MacBook Neo: economico e pure riparabile

Il MacBook Neo integra solo 8 GB di RAM, in quanto è la massima capacità supportata dal processore A18 Pro. Per questo motivo non è espandibile. Apple offre invece due opzioni per lo storage: 256 e 512 GB. L’utente deve scegliere bene prima dell’acquisto perché i chip sono saldati sulla scheda madre (come la RAM) e non esiste un connettore M.2.

Come si può vedere nel video, la cover posteriore è fissata con otto viti pentalobo. Si può quindi accedere facilmente a quasi tutti i componenti interni. Anche la batteria è fissata con viti (18 per la precisione). Non c’è colla o strisce adesive come negli altri MacBook. Apple ha probabilmente deciso di rispettare in anticipo il regolamento UE che impone l’uso di batterie sostituibili da metà 2027. Sulla batteria sono inoltre indicati tutti i tipi di viti Torx Plus utilizzati (IP8/5/3/1).

Rimuovendo vari connettori e viti si può estrarre la scheda madre, sulla quale sono saldati processore, RAM, storage e altri chip. Per rimuovere la tastiera è necessario svitare 41 viti. Alcuni componenti, tra cui jack audio, porte USB-C e altoparlanti sono modulari, quindi facilmente sostituibili.

Nel video si può infine vedere il funzionamento del trackpad meccanico. Per ridurre il prezzo finale non è stato usato un trackpad aptico (Force Touch), come negli altri MacBook. Al termine del teardwon è stato assegnato un punteggio 6/10 di riparabilità, un miglioramento rispetto ai MacBook Air con chip M4 (5/10) e MacBook Pro con chip M5 (4/10).