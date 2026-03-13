MacBook Neo regge Windows? Cosa dice il test di Parallels

Sul fatto che il nuovo MacBook Neo possa vendere molto bene non ci sono dubbi: un portatile della mela morsicata a 699 euro fa gola a molti. Le perplessità riguardano semmai le sue prestazioni. Integra il chip A18 Pro degli iPhone e non un processore della serie M come i suoi fratelli maggiori, fin dove si può spingere? Un banco di prova che vale la pena segnalare è quello allestito da Parallels Desktop.

Windows su MacBook Neo: si può fare, ma…

Lo sviluppatore del tool di virtualizzazione ha sottoposto il laptop a uno stress test non indifferente, facendogli gestire una macchina virtuale all’interno della quale eseguire Windows e le applicazioni tipiche di un PC. Il responso è chiaro: si può fare, ma senza pretendere troppo.

Per un utilizzo leggero e occasionale di Windows, come ad esempio un vecchio strumento aziendale o un’utility compatibile solo con Windows, il MacBook Neo potrebbe offrire un’esperienza accettabile. Per applicazioni Windows che richiedono un utilizzo intensivo della CPU o della GPU, questo computer non è la scelta giusta.

Tanto sintetico quanto chiaro. Nessun problema di compatibilità, ma per quanto riguarda le prestazioni non ci si deve aspettare da Parallels Desktop su MacBook Neo lo stesso livello qualitativo che si può ottenere su un portatile delle serie Air o Pro.

Quali sono le limitazioni con cui fare i conti? Innanzitutto il chip A18 Pro, come già scritto, poi gli 8 GB di RAM (Apple la chiama memoria unificata ) che soddisfano appena il requisito minimo richiesto.

L’esecuzione simultanea di macOS e Windows in genere trae vantaggio da 16 GB o più di memoria unificata.

Per gli acquirenti del laptop non sarà un problema

Va detto che per molti di coloro che puntano ad acquistare un MacBook Neo non sarà affatto un problema. Il target a cui si rivolge il nuovo portatile macOS economico non è certo quello professionale o che necessita di gestire macchine virtuali, semmai chi si può accontentare di un’esperienza essenziale o chi fino a oggi non si è potuto permettere un laptop del marchio.