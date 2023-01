MacBook Pro con chip M2: annuncio previsto per oggi

Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg e altre fonti affidabili, Apple annuncerà oggi i nuovi MacBook Pro da 14,2 e 16,2 pollici con chip M2 Pro e M2 Max. Non ci sarà nessun evento in streaming, ma solo un comunicato ufficiale sul sito dell’azienda di Cupertino. La versione base del chip M2 è stata utilizzata per il MacBook Pro da 13,3 pollici e il MacBook Air da 13,6 pollici.

MacBook Pro con chip M2: oggi il lancio ufficiale?

A fine ottobre 2022, Mark Gurman aveva previsto il lancio dei MacBook Pro con chip M2 entro metà marzo, in quanto Apple ha raramente svelato nuovi prodotti nei primi due mesi dell’anno. Invece sembra proprio che l’azienda di Cupertino abbia deciso di anticipare l’annuncio (forse perché i prossimi mesi saranno interamente dedicati al visore AR/VR).

I chip M2 Max e M2 Pro saranno quasi certamente l’unica novità hardware dei notebook (per il touchscreen si dovrà attendere il 2025). In base alle ultime indiscrezioni, il chip M2 Max dovrebbe integrare una CPU a 12 core e una GPU a 38 core. Non è previsto nessun aggiornamento estetico rispetto agli attuali modelli con chip M1 Pro e M1 Max. Probabile invece la presenza di macOS Ventura 13.2, del quale è stata recentemente distribuita la beta 2 agli sviluppatori.

Apple avrebbe organizzato un incontro con la stampa per mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio. L’embargo scadrà invece lunedì 23 gennaio e sarà possibile pubblicare le recensioni dei nuovi MacBook Pro da 14,2 e 16,2 pollici con chip M2 Max e M2 Pro.

