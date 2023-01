MacBook Pro: nuovi modelli con M2 nuovamente in ritardo

I nuovi MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici con chip M2 Pro e M2 Max dovevano arrivare sul mercato a inizio 2023, ma a quanto pare ciò non accadrà, o meglio non accadrà nel arco di tempo indicato. I notebook sono ancora una volta in ritardo e a comunicare la cosa è stato il DigiTimes.

MacBook Pro da 14″ e 16″ con M2 ancora in ritardo

Il report non fornisce maggiori dettagli sulla questione, pertanto non è possibile sapere quale dovrebbe essere il nuovo periodo di lancio dei computer.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Mark Gurman aveva asserito che Apple stava pianificando il lancio dei nuovi MacBook Pro nella prima metà di quest’anno, con design e caratteristiche simili ai modelli attuali, ma con chip aggiornati, capaci tuttavia di offrire miglioramenti solo marginali rispetto a quelli attualmente adoperati.

In merito ai processori che i nuovi MacBook porteranno in dote, TSMC, il partner che si occupa della realizzazione dei chip per il gruppo di Cupertino, ha cominciato la produzione di massa dei processori a 3 nm a fine dicembre, ma i dati sono in conflitto sul fatto che i chip M2 Pro e M2 Max possano essere effettivamente prodotti in questo modo oppure a 5 nm come i precedenti da 14 pollici e da 16 pollici.

Il resto del report di DigiTimes si concentra poi sulle spedizioni dei MacBook, che molto probabilmente diminuiranno dal 40% al 50% durante il primo trimestre dell’anno corrente, citando fonti della catena di approvvigionamento al momento non note. Il report afferma altresì che Apple aggiungerà Wingtech come assemblatore.

