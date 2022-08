MacBook Pro con M2 Pro e Max: in arrivo entro fine anno

Apple è impegnata nella realizzazione dei nuovi modelli di MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max, i quali andranno a soppiantare gli attuali e tanto apprezzati laptop da 14 pollici e da 16 pollici. La fase di testing sarebbe già stata avviata da tempo e proprio in virtù di ciò a stretto giro i computer dovrebbero finalmente fare capolino sul mercato.

MacBook Pro da 14″ e da 16″: in arrivo in autunno, salvo imprevisti

A riferire la buona nuova ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg con la sua consueta newsletter “Power One”, ribadendo che il gruppo di Cupertino intende lanciare i suoi nuovi computer già dal prossimo autunno, ma che non sono da escludere dei posticipi a causa delle problematiche della catena di approvvigionamento o comunque per altri fattori.

I MacBook Pro M2 Pro e M2 Max dovrebbero continuare a integrare chip a 5 nanometri, tenendo presente che i primi chip a 3 nm di TSMC saranno pronti solo nel 2023. In ogni caso, il gruppo della “mela morsicata” dovrebbe passare dal processo standard a 5 nm “N5” al processo a 5 nm più avanzato noto come “N5P”. Come il chip M2 standard, anche i chip M2 Pro e M2 Max disporranno di un numero maggiore di core GPU e RAM rispetto alle varianti M1 equivalenti.

Per quel che concerne il design, non sono attese modifiche sostanziali, anche perché i modelli in carica sono stati rivisti soltanto un anno fa, con l’introduzione della tacca sul display, l’implementazione di cornici più sottili, l’aggiunta di una fotocamera da 1080p e quella di nuove porte, tra cui MagSafe e HDMI.

