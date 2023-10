MacBook Pro: primi modelli OLD non prima del 2027

I primi modelli di MacBook Pro di Apple con display OLD sono ancora abbastanza lontani dal fare capolino sul mercato, o almeno così pare stando a quelle che sono le più recenti rivelazioni di Ross Young, il CEO della società di ricerca Display Supply Chain Consultants.

MacBook Pro: display OLED nel 2026 o 2027

Andando più in dettaglio, nel corso di un webinar relativo al display con Woo Jin Ho di Bloomberg Intelligence, Young ha asserito che ci vorranno ancora alcuni anni per i partner della catena di approvvigionamento di Apple per costruire linee di produzione per la produzione di massa di pannelli OLED di dimensioni per laptop, per cui il lancio di nuovi modelli di MacBook Pro con display OLED non avverrà prima del 2026 o del 2027, correggendo il tiro di una precedente previsione.

Rispetto ai MacBook Pro attualmente in carica con schermo LCD, quelli che porteranno in dote i pannelli OLED potranno contare su un maggiore grado di luminosità, un rapporto di contrasto maggiormente elevato con neri più profondi, una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria e molto altro ancora.

Unitamente alle informazioni in questione, Young ha dichiarato che, in accordo con altre voci di corridoio, i modelli di iPad Pro di prossima generazione che giungeranno nel 2024 saranno dotati anch’essi di schermi OLED, mentre i primi modelli della versione base del tablet e di quella mini con pannelli di questo tipo dovrebbero arrivare nel 2026.

Da tenere presente che Young costituisce da anni e anni a questa parte una fonte piuttosto affidabile per quel che concerne le informazioni relative ai display dei futuri dispositivi Apple, con un track record piuttosto accurato.