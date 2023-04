macOS 14: ecco i nomi che Apple potrebbe dargli

Quale potrebbe essere il nome di macOS 14 a cui il. gruppo di Cupertino toglierà i veli in occasione della WWDC 2023 che è in programma dal 5 al 9 giugno? A rispondere ci ha pensato Parker Ortolani con un post su Twitter, il quale ha pubblicato una lista di 15 nomi di luoghi in California che sono stati registrati da Apple, ma fino a questo momento non sono stati ancora usati.

Apple: i possibili nomi di macOS 14

Ecco la lista dei nomi non utilizzati:

Diablo

Condor

Tiburon

Farallon

Miramar

Rincon

Pacific

Redwood

Shasta

Grizzly

Skyline

Redtail

Sonoma

Sequoia

Mammoth

Questi, invece, sono i nomi già utilizzati:

Ventura

Monterey

Big Sur

Catalina

Mojave

High Sierra

Sierra El Capitan

Yosemite

Mavericks

Riuscire a stabilire quale tra i nomi in questione potrebbe venire effettivamente adoperato è attualmente complicato, ma qualche previsione si può comunque fare. Se Apple continuasse a seguire la linea di pensiero attuale, cosa tutt’altro che impossibile, sembrerebbero essere più probabili nomi come Skyline, Rincon, Farallon, Miramar, Shasta e Sonoma che sono piuttosto neutri.

Alla luce di quanto detto poc’anzi, un nome ispirato a grandezza e maestosità, come Sequoia, Mammoth, Redwood, Condor o Grizzly, sarebbe allora da escludere. Lo stesso dicasi per Tiburon e Redtail, visto e considerato che il gruppo di Cupertino ha ormai abbandonato da tempo i nomi di animali. Diablo, invece, pare essere alquanto improbabile a prescindere, in quanto un po’ troppo, per così dire, audace.

Ovviamente va altresì considerata la possibilità che Apple possa decidere di usare nomenclature totalmente differenti, ma il track record ha mostrato che nell’ultimo decennio la scelta è stata fatta sempre dalla lista di cui sopra.

