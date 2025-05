macOS 26 potrebbe non supportare i Mac Intel

Con l’avvento di macOS 26 – così dovrebbe chiamarsi il nuovo sistema operativo per computer di Apple, invece che macOS 16 – non tutti i possessori di un Mac saranno in grado di godere delle innovazioni che verranno proposte, purtroppo. Infatti, secondo quanto emerso nel corso delle ultime ore, il successore di maOS Sequoia che verrà annunciato in occasione della WWDC 2025 di giugno prossimo non potrà essere installato su alcuni modelli attualmente supportati, per la precisione quelli dotati di processore Intel.

macOS 26: tagliati fuori i Mac con chip Intel

Andando maggiormente in dettaglio, i Mac ad oggi in grado di eseguire macOS Sequoia incompatibili con il successivo sistema operativo sarebbero i seguenti:

Tutti i modelli di MacBook Pro del 2018

Tutti i modelli di iMac 5K del 2019

iMac Pro del 2017

Mac mini del 2018

MacBook Air Intel del 2020

Qualora così fosse davvero, si tratterebbe di un taglio importante, visto e considerato che verrebbero coinvolti modelli di fascia alta ancora piuttosto diffusi e che vengono utilizzati senza problemi dagli utenti.

Tutto ciò lo si evince dal fatto che le versioni pre-release di macOS 26, identificato con il nome in codice “Cheer”, risultano compatibili solo con le seguenti configurazioni:

MacBook Pro dal 2019 in poi

MacBook Air con chip M1 o successivi

iMac dal 2020 in poi

Mac Pro dal 2019 in poi

Mac mini con chip M1 o successivi

Tutti i modelli di Mac Studio

La decisione, se confermata, andrebbe a consolidare maggiormente la transizione dei Mac, ormai avviata già da qualche anno, verso un ecosistema totalmente basato su Apple Silicon.