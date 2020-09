Aspettando Big Sur, ecco macOS Catalina 10.15.7

Tempo di aggiornamenti in casa Apple: la mela morsicata ha dato il via nella giornata di ieri al rollout delle nuove versioni per tutti i suoi sistemi operativi, compreso macOS Catalina che passa così alla release 10.15.7. Arriva a un mese di distanza circa dalla precedente 10.15.6.

macOS: Apple aggiorna Catalina alla versione 10.15.7

Il changelog fa riferimento a novità che vanno anzitutto a risolvere alcuni dei problemi emersi con i software di virtualizzazione e il display di iMac 2020. Corretti inoltre intoppi legati alle connessioni WiFi, alla sincronizzazione dei contenuti su iCloud e ad anomalie nel funzionamento della scheda video Radeon Pro 5700 XT integrata in alcuni degli ultimi modelli commercializzati.

Update anche per Final Cut Pro X che passa alla release 10.4.10 e per iMovie che giunge alla 10.1.16, entrambi con bugfix di varia natura.

In concomitanza Apple ha dato il via alla distribuzione dell’ottava versione beta di macOS 11 Big Sur destinata agli sviluppatori (la build 20A5374i). Il debutto della release definitiva dista ormai solo poche settimane: con tutta probabilità avverrà in contemporanea con l’annuncio dei primi Mac basati su architettura ARM.

Sarà un punto di svolta per il sistema operativo desktop di Cupertino grazie a novità che non riguarderanno solo l’interfaccia della piattaforma, nonostante la mela morsicata l’abbia già definito “il più grande upgrade al design dall’arrivo di Mac OS X”. Passi in avanti sono stati annunciati anche per software come il browser Safari, Mappe e Messaggi, per la compatibilità cross-platform di Catalyst e per la gestione degli update.