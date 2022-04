macOS: ecco Big Sur 11.6.6, corretti importanti bug

A distanza di una settimana circa dall’arrivo di macOS Monterey 12.3.1 e dopo il diffondersi in Rete delle lamentele relative al fatto che per le precedenti versioni del sistema operativo per computer del gruppo della “mela morsicata” non era stato ancora rilasciato alcun update , nel corso delle ultime ore Apple ha finalmente provveduto a rendere disponibile macOS Big Sur 16.6.6.

macOS Big Sur 16.6.6 è qui: importanti fix per la sicurezza

L’aggiornamento era particolarmente atteso ed è assai importante perché porta in dote importanti fix per alcuni bug di sicurezza. Stando al changelog condiviso direttamente da Apple, l’aggiornamento migliora la sicurezza di macOS ed è consigliato a tutti gli utenti. L’azienda di Cupertino non ha aggiornato la sua pagina di sicurezza con informazioni sulla nuova versione, ma presumibilmente dovrebbe essere la stessa delle note di rilascio di Monterey.

Per la precisione, i bug di sicurezza coinvolti sono due exploit zero-day, presenti sia sul più recente sistema operativo che su Big Sur, oltre che su Catalina. Stando a quanto riferito, il primo exploit (siglato come CVE-2022-22675) può permettere ad app dannose di eseguire codice arbitrario con privilegi del kernel, mentre il secondo exploit (siglato come CVE-2022-22674) è stato trovato nei driver Intel Graphics e può portare alla divulgazione della memoria del kernel.

Da notare che resta ancora esposto macOS Catalina, in quanto per tale sistema operativo Apple per il momento non ha fornito alcun aggiornamento, ma considerando il rilascio di una nuova versione di Big Sur da poco avvenuta sicuramente arriverà durante i prossimi giorni.