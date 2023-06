macOS Sonoma: porting dei giochi da Windows a Mac semplificato

Il nuovo sistema operativo per Mac, macOS Sonoma, a cui Apple ha tolto i veli in occasione del keynote d’apertura della WWDC 2023 tenutosi lunedì 5 giugno, include uno strumento decisamente interessante per gli sviluppatori di giochi e gli appassionati di gaming in generale: il Game Porting Toolkit.

macOS Sonoma con Game Porting Toolkit

Si tratta di uno strumento inedito grazie al quale viene enormemente semplificato il processo di porting dei giochi da Windows a macOS.

Metal, infatti, consente di sfruttare un kit per il game porting che promette di ridurre drasticamente le tempistiche di lavoro preliminare e permette a chi si occupa dello sviluppo dei giochi di vedere come funzionerebbe un dato titolo su Mac nel giro di qualche giorno.

Il tool semplifica di gran lunga il processo di conversazione degli shader e del codice grafico del gioco per consentire di sfruttare a tutto tondo le prestazioni del chip Apple, riducendo le tempistiche per lo sviluppo complessivo.

Apple sembra quindi voler spingere il gaming su Mac e la dimostrazione è altresì data dall’implementazione in macOS Sonoma della Gaming Mode che quando abilitata promette frame rate più fluidi e costanti e garantisce ai giochi la massima priorità su CPU e GPU.

In base a quanto riferito da Apple, la Gaming Mode rende l’esperienza di gioco su Mac più avvincente, riducendo notevolmente la latenza audio con AirPods e facendo calare in modo significativo l’input lag con i controller di gioco maggiormente diffusi, come quelli per Xbox e PlayStation, portando a più del doppio la velocità di campionamento Bluetooth.